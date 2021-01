Avondklok gaat zaterdag in vanaf 21.00 uur

NOORD-HOLLAND - De Tweede Kamer is akkoord gaan met de invoering van een avondklok in ons land, maar wel pas vanaf 21.00 uur. Dat meldt mediapartner NOS .

Demissionair minister-president Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge maakten gisteren de plannen voor een avondklok bekend, die vanaf 20.30 uur in zou gaan. Voor de invoering ervan had het kabinet wel nog eerst een meerderheid nodig in de Tweede Kamer die het plan steunt.

De hele dag heeft de Kamer over het plan gepraat en inmiddels is er een meerderheid die het plan steunt, onder voorwaarde dat de begintijd een half uur wordt opgeschoven. Een motie voor dat half uur uitstel kon volgens de NOS rekenen op steun van VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus. Dat is een meerderheid die het kabinet voor de invoering nodig heeft.

Premier Rutte neemt die aanpassing over. Dat betekent dat de avondklok nu definitief zaterdag ingaat. Vanaf 21.00 uur moeten mensen dan binnen blijven.