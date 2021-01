Amsterdamse punkband verbetert de wereld dankzij posteractie Paradiso

"Elke 2 weken kiezen we drie artiesten uit om een uiting in 25 frames te doen. Zo kunnen we tot en met april 24 artiesten helpen bij de promotie van bijvoorbeeld hun nieuwe muziek", legt Oortwijn uit.

"We doen dit simpelweg omdat onze postercampagne bij de vaste lasten van Paradiso hoort en omdat we op dit moment zelf geen programma hebben om te promoten. Toen kwam al snel het idee om de plekken te schenken aan artiesten", vertelt Hoofd Publiciteit & Marketing van Paradiso Jurry Oortwijn aan NH Nieuws.

Met de politieke punkplaat ‘BOEL AAN DE HAND’ maakte Hang Youth in juni vorig jaar al het album dat 2020 perfect samenvat. Een verzameling van zestien ultrakorte, urgente nummers met titels als ‘JOE ROGAN IS EEN LUL’, ‘KKKLM’ en ‘TOZO 4 IEDEREEN’. Hang Youth houdt hiermee naar eigen zeggen bewust het midden tussen een kwade tweet, een serieuze punkband en een kunstproject. De frontman is Abel van Gijlswijk, ook bekend als rapper als labelbaas van Burning Fik met Faberyayo. In november gooide Hang Youth er nog een schepje bovenop met de radicale opvolger ‘ALLES MOET BETER’, waarop het viertal in minder dan veertien minuten achttien furieuze hardcore-poppunk-anthems eruit beukt. De tabaksindustrie, de overheid, Shell, de Belastingdienst; allemaal krijgen ze ervan langs. (bron: Paradiso)