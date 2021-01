Bloemencorso Bollenstreek gaat opnieuw niet door

HAARLEM - Dit jaar gaat opnieuw de bloemencorso in de Bollenstreek niet door vanwege corona. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.

Het evenement zou dit jaar plaatsvinden op 17 april en trekt jaarlijks rond de miljoen bezoekers naar de Bollenstreek en Kennemerland. Ook dit jaar blijkt het niet mogelijk om het festijn op een veilige manier door te laten gaan. “Vorig jaar stonden onze praalwagens al klaar om gestoken te worden toen wij het evenement hebben afgeblazen. Helaas is het nu voor een tweede keer in de geschiedenis niet mogelijk om de wagens te laten rijden", zegt voorzitter Willem Heemskerk.

Eerder afgelast

Vorig jaar werd het corso ook al afgelast vanwege corona. Toen liet Heemskerk in een reactie aan NH Nieuws weten diep getreurd te zijn. "Wij werken jaarrond toe naar dit hoogtepunt. Een paar dagen waarin wij met de hele wereld de schoonheid, de kleurenpracht en de heerlijk geur van de Hollandse bollenvelden delen."

Wel zijn ze volgens Heemskerk bezig met het zoeken naar een alternatief. "Maar deze keer hebben we nog voldoende tijd om een alternatief voor te bereiden.” Hoe dit eruit gaat zien is nog niet bekend. Heemskerk hoopt de jubileumversie in 2022 wel groots te kunnen vieren; dan bestaat het corso 75 jaar.

Bekijk hieronder een reportage over de bloemencorso in Haarlem dat NH Nieuws eerder maakte.