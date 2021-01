Man uit Zaandam krijgt taakstraf voor doodsbedreiging premier Rutte

De man had in een lopende discussie in een lokale Facebookgroep een foto gedeeld, met daaronder een tekst waarin hij de demissionair minister-president de dood toewenste. Een speciaal team van de politie dat bedreigingen aan het adres van politici behandelt, was de tekst opgevallen en had het voorgelegd aan de premier. Rutte gaf hierop aan zich bedreigd te voelen en gaf vervolgens toestemming om namens hem aangifte tegen de man te doen.

De politierechter vindt dat de man uit Zaandam veel te ver is gegaan door een doodsbedreiging te plaatsen. Omdat het om een politicus gaat, heeft de rechter ook besloten tot een hogere straf dan een geldboete.

De man zelf zei eerder al dat hij spijt heeft van zijn actie. Hij was het niet eens met het beleid van de regering en liet zich naar eigen zeggen meeslepen in de discussie op Facebook, waar hij het bericht in plaatste. Volgens de reclassering is de kans op herhaling erg klein. Ook heeft de man geen strafblad.