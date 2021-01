Sneeuwgek Kees uit Alkmaar verzamelt sneeuwballen: "Twintig in de vriezer"

ALKMAAR - In coronatijd zijn veel mensen op zoek gegaan naar een nieuwe hobby. Voor Kees Oosterbaan uit Alkmaar is dat niet nodig, want hij heeft al een bijzondere passie: sneeuwballen verzamelen. Afgelopen zaterdag kon hij de eerste sneeuwbal van januari 2021 aan zijn verzameling toevoegen.

NH Nieuws

Sinds de jaren 90' bewaart Oosterbaan zijn sneeuwballen netjes in zijn vriezer. "Ik heb ruim twintig sneeuwballen", vertelt hij aan NH Radio. "Ik ben gek op sneeuw. Al sinds ik een kind ben, vind ik het fantastisch."Oosterbaan noemt zichzelf een echte rasverzamelaar. "En toen bedacht ik op een dag om een sneeuwbal te verzamelen en in de vriezer te stoppen." Elke sneeuwbal gaat in een zakje, waarop hij een datum schrijft. Bij de laatste schreef hij ook het gewicht op. Het verzamelen ervan is volgens hem niet altijd even makkelijk. Vorig jaar ging hij verhuizen en dat zorgde even voor problemen. "Toen heeft iemand tijdens de verhuizing mijn sneeuwballen in haar vrieskist gelegd. Dat zijn de kleine probleempjes die je hebt als je sneeuwballen verzamelt."

Quote "Ik heb ook sneeuwballen dubbel, dus die kan ik dan weer ruilen voor een ander jaar" Kees Oosterbaan, rasverzamelaar

De sneeuw van afgelopen weekend was volgens de verzamelaar ietwat teleurstellend. "In Alkmaar viel er 's avonds sneeuw. Het had ongeveer twee à drie uur gesneeuwd en de volgende morgen was het alweer weg. Ontzettend saai. Ik vind het zonde als dan die gewone kleuren weer terugkomen, in plaats van dat wit." Oosterbaan hoopt dan ook dat het snel weer gaat sneeuwen, want hij heeft nog ruimte genoeg in zijn vriezer. "Ik heb ook sneeuwballen dubbel, dus die kan ik dan weer ruilen voor een ander jaar."