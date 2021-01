Bewoners niet gerust op omzetting vakantiepark naar woonwijk na gesprek met wethouder

OOSTWOUD - Wat een verhelderend gesprek had moeten zijn, baat de familie Mantel uit Oostwoud alleen maar meer zorgen. Vanuit hun huis kijken zij op recreatiepark de Kogge 1, die gemeente Medemblik wil transformeren naar woonwijk. "De omwonenden zijn nergens over geïnformeerd", aldus Michelle Mantel. V anavond staat het onderwerp als hamerstuk op de raadsagenda.

Zo klopt volgens de familie Mantel de redenering achter het aantal parkeerplaatsen niet, een heikel punt gezien de grote parkeerdruk in de straat. Door de omzetting naar woonwijk, moeten er namelijk meer parkeerplaatsen op het terrein bijkomen. "Dit betekent dat er op het terrein negen parkeerplaatsen bijkomen. Dit is al afgestemd met de VvE.", schrijft de gemeente Medemblik in een reactie aan NH Nieuws.

Het echtpaar Joris en Michelle Mantel is boos dat de buurt niet vooraf is geïnformeerd over de plannen en richtte zich met een petitie tot de gemeente. Na een brandbrief ondertekend door ruim twintig omwonenden, vond er gisteren een gesprek met de wethouder plaats. Michelle: "Ik ben zelf huilend weggelopen. Nog steeds zitten er onjuistheden in de beantwoording van de gemeente. Er wordt enkel uitgegaan van de informatie die het recreatiepark verschaft."

Als familie Mantel er zelf een berekening op loslaat met de parkeernorm van de gemeente, dan kunnen er volgens hen onmogelijk negen plaatsen bij. Michelle: "Wat duidelijk naar voren komt is dat de gemeente de parkeerplaatsen zelf niet heeft geteld, en we van de eerlijkheid van de VvE moeten uitgaan." Ook de grootte van de bebouwing die er mag komen, trekken zij in twijfel. "Er staan nu al veel grotere recreatiewoningen dan er wordt voorgehouden."

'Excuses'

Door de dorpsraad en de Vereniging van eigenaren (VvE) van het recreatiepark te informeren en door vermelding van de transformatie in de Medemlbikker, heeft de gemeente aan haar informatieplicht voldaan, laten zij in een eerdere reactie weten. Toch heeft de wethouder in het gesprek met Michelle en haar man haar excuses aangeboden en gezegd dat het erg mis is gegaan in de communicatie. Volgens Michelle heeft Van Langen ook aangegeven dat ze hier samen een goede oplossing voor moeten vinden en niemand willen benadelen.

Michelle en Joris hebben contact gezocht met zowel de dorpsraad als de VvE en zijn over dat contact sceptisch. "Sinds dit alles is gaan spelen anderhalf jaar terug is mijn buurman van het recreatiepark, lid geworden van de dorpsraad. Ik krijg alleen maar meer vraagtekens wat er hier werkelijk aan het gebeuren is."

'Haastige spoed'

Een viertal oppositiepartijen in de gemeente Medemblik zet intussen ook haar vraagtekens bij de 'haastige spoed' die deze transformatie naar woonwijk met zich meebrengt. In het besluit dat vanavond genomen wordt, zouden in eerste instantie drie recreatieparken naar woonwijk veranderen. Begin deze week werd recreatiepark Kogge 3 al uitgesteld omdat er verder onderzoek moet komen in verband met het naastgelegen timmerbedrijf.

Ook voor Kogge 1 vragen de partijen in het amendement nu om uitstel omdat het "voorliggende bestemmingsplan van Kogge 1 en 3 niet zorgvuldig tot stand is gekomen". Ze vinden dat er opnieuw een participatietraject zou moeten worden doorlopen om tot een zorgvuldig besluit te komen.

Besluit

Joris en Michelle zijn weinig hoopvol over de raadsvergadering vanavond na het gesprek met de gemeente. Mantel: "Het was geen fijn gesprek. Ze begonnen na een paar vragen of wij een rechtszaak zouden beginnen, want anders willen ze niet meer met ons praten."

Vanavond moet duidelijk worden of vakantieparken De Maar (Twisk) en de Kogge 1 naar woonwijk zullen veranderen, of dat er voor de Kogge nog langer uitstel komt en deze later wordt getransformeerd.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte: