Dag en nacht laden en lossen in de binnenstad tijdens lockdown

ALKMAAR - De gemeente voert een lokale laad- en losontheffing in voor ondernemers in het afgesloten winkelgebied van de binnenstad. De ontheffing voor het rijden, laden en lossen voor auto’s is bedoeld voor het leveren van (online) bestellingen en voorkomt boetes. "Anders moet ondernemers telkens vergunningen aanvragen, die flauwekul gaan we ze niet aan doen", verklaart burgemeester Roemer.

Normaliter mag er tussen tussen 11:00 uur en 17:00 uur niet met vrachtwagens worden binnengereden, maar dat laat het college voorlopig los. "Ondernemers willen via afhaaldiensten toch doorgaan. We moeten ondernemers een beetje helpen in deze ontzettend moeilijke tijd."

Voertuigen mogen 24 uur per dag, ook op zondag, binnenrijden tot het moment dat de winkels weer open mogen, vooralsnog tot 9 februari. De ontheffing is alleen voor laden en lossen, niet voor parkeren.

Kosteloos

De ontheffing is beschikbaar voor een maximum van twee personen per onderneming. Deze is kosteloos aan te vragen bij de balie van ParkeerService aan het Mallegatsplein, elke werkdag van 9.00 uur tot 13.30 uur.

Tegelijkertijd worden ook de mogelijkheden voor de fiets verruimd. De fiets mag weer aan de hand worden meegevoerd in de Langestraat en in de zijstraatjes. Ook fietsen op de Mient is vanaf nu tijdelijk weer mogelijk.