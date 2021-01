Gemeente en skateboarders bereiken akkoord: "Als het goed is kunnen we blijven skaten"

Volgens skateboarder Joris is het gesprek gister prima verlopen. "In mijn ogen was het een best goed gesprek." Ook zijn er wat afspraken gemaakt. "De afspraken moeten nog wel wat verder uitgewerkt worden, maar ze willen er onder andere voor zorgen dat wij daar nog kunnen skaten door een speciale laag over het plateau te leggen", legt Joris uit.

De gemeente geeft ook aan dat het gesprek positief verliep. "We hebben een goed gesprek gehad met skaters, BMX’ers, een jongerenwerker en het ontwerpbureau. Conclusie van het gesprek is dat we onderzoeken of het mogelijk is om de hoek van de rand af te ronden en om een coating aan te brengen."

"De jongeren kunnen tot die tijd skaten, steppen en BMX’en op het platte vlak naast de kerk. Ze nemen zelf contact op met andere skaters, steppers en BMX’ers om ervoor te zorgen dat ze het netjes gebruiken."

Hekken blijven nog even

Zoals Joris eerder al aangaf tegenover NH Nieuws was het ook belangrijk dat de andere skateparken in Hoorn opgeknapt worden zodat ze daar ook weer goed kunnen skateboarden. Dit werd ook gister tijdens het gesprek besproken. "We hebben het daar inderdaad over gehad. Ze zijn bezig met vernieuwen en opknappen, maar volgens mij komt dat wel goed", zegt hij.

"Ik ben in ieder geval erg blij met de uitkomst!", sluit Joris af. Joris en zijn vrienden moeten nog wel even geduld hebben voordat ze weer gebruik kunnen maken van het Kerkplein, de hekken blijven namelijk nog even staan.