Buitenzwembaden gaan vervroegd open: "Mijn zoon wil heel graag"

KROMMENIE - Na het succes van het De Mirandabad in Amsterdam, volgen ook de buitenbaden in Zaanstreek-Waterland. Om zwemmers en tijdens de lockdown tegemoet te komen, worden de baden veel eerder dan gepland weer gevuld met water. Maar let op! In Volendam is het water niet verwarmd, zoals in het bad in Amsterdam en Krommenie.

Chantal Melief zou blij zijn als het buitenbad van de Crommenije in Krommenie weer opengaat: "Nou, ik niet hoor, mij te koud. Maar mijn zoon van tien wil wel heel graag." Haar zoon doet aan wedstrijdzwemmen en waterpolo. Daarom gaan ze nu twee keer per week naar Amsterdam om daar te zwemmen. "Dus zodra het open is, gaat hij zeker hier buitenzwemmen. Het liefst drie, vier of vijf keer per week."



Dat is rond half februari mogelijk. Ivonne van Tuijl van sportbedrijf Zaanstad vertelt: "Na het succes van het De Mirandabad, merken wij dat veel mensen willen zwemmen." Daardoor hebben ze in Krommenie besloten het bad al te laten vollopen. Het water zal, in tegenstelling tot het water in de Waterdam in Volendam, verwarmd worden. Daarnaast is het zwembad voor iedereen die een kaartje koopt straks toegankelijk.

Onverwarmd bad

Ook in Volendam kunnen de badpakken weer uit de kast worden gehaald. "Het buitenbad van zwembad de Waterdam is momenteel opengesteld: in onverwarmd water kunnen geïnteresseerden via de Open Water Swimming Club individueel komen sporten", laat het team van de Waterdam via Facebook weten.

De Waterdam laat weten dat ze het belangrijk vindt dat mensen buiten kunnen sporten, maar het verwarmen en voor een breed publiek openstellen van het buitenbad druist volgens hen in tegen het overheidsbeleid om contact- en vervoersbewegingen te minimaliseren. "In lijn met het advies van Sportfondsen Nederland hebben de gemeente en de Waterdam dan ook besloten het buitenbad niet op te gaan warmen."

Onderhoud

In Wormer moeten de mensen echt wachten op de officiële opening. Erna Kenbeek van zwembad Het Zwet vertelt dat het haar heel bijzonder lijkt. "Maar er is eerst onderhoud gepland. Dit duurt een aantal weken en als dit klaar is, moet het zwembad nog gevuld en verwarmd worden. Dit duurt twee tot drie weken", aldus Kenbeek. "Het leidingwater moet van 6 naar 21 graden."



Daarnaast zorgen de veranderende maatregelen voor onzekerheid, waardoor het risico van een snelle sluiting na een eventuele heropening reëel is. Kenbeek: "Haastige spoed is zelden goed." Het Zwet opent haar deuren dus, zoals ieder jaar, op Koningsdag.