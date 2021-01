Paniek om hondenvergiftiging in omgeving Haarlem: "Symptomen passen bij muizengif"

In Aerdenhout en omstreken zijn hondenbezitters extra alert, nadat woensdag een hond met vergiftigingsverschijnselen is overleden na een wandeling in Aerdenhout. Er gaan via appgroepen en social media meerdere berichten rond van honden die ziek zijn geworden en zelfs zijn overleden. Dat laatste kan door zowel de politie als dierenklinieken in de omgeving, niet worden bevestigd.

Woensdagavond explodeerde het aantal berichten op social media, met de boodschap dat honden opzettelijk vergiftigd zouden zijn in Aerdenhout, Zandvoort, Overveen en Heemstede. Meerdere honden zouden ziek zijn geworden en sommigen spreken zelfs van zeven honden die zijn overleden. Waarschuwing Zelfs de politie plaatste een waarschuwingsbericht op facebook. "Bij ons zijn meldingen binnen gekomen van meerdere zieke honden en een hond die is overleden", vertelt Wendy Boudewijn, woordvoerder bij de politie. "Maar meer weten we ook niet, dus we hebben dit bericht geplaatst om mensen preventief te waarschuwen."

De schrik zit er goed in bij hondenbezitters uit de hele regio. Velen houden hun honden aangelijnd, zo ook in wandelbos Naaldenveld in Aerdenhout.

Eigenaren houden hun geliefde viervoeters aangelijnd omdat ze geen risico willen nemen. - NH Nieuws

Bij dierenkliniek Kenaupark in Haarlem, werden woensdag twee zieke honden binnen gebracht, waarvan er een overleed. De dierenarts, dhr. Baljet, zag gelijk dat het serieus was. "Deze honden waren heel ziek. Ze waren enorm aan het kwijlen, hadden vochtophoping in de longen en waren eigenlijk aan het dood gaan." Een kleine hond overleed ter plaatse en de grote is opgenomen en heeft de nacht overleefd. "We krijgen elke dag honden met diarree en braakverschijnselen, maar dit was echt iets anders", benadrukt Baljet. Muizengif Het lijkt erop dat de honden muizengif hebben binnen gekregen. "Ze zijn twee uur na het wandelen ziek geworden en de symptomen passen bij muizengif." Of dit opzettelijk is gestrooid op meerdere plekken om honden te vergiftigen lijkt volgens Baljet onwaarschijnlijk. Daarentegen kan hij het ook niet helemaal uitsluiten. Maar zowel bij hem als bij andere dierenklinieken met wie hij onderling contact heeft, zijn geen vergelijkbare gevallen van honden binnen gekomen die er zo slecht aan toe waren. De politie roept iedereen op die het vermoeden heeft dat zijn of haar hond vergiftigd is, dit te melden.