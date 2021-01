Politie in woning aan de Klip in Koedijk voor reconstructie

KOEDIJK - Het Landelijk Video Reconstructieteam is al de hele dag bezig met een reconstructie in een woning aan de Klip in Koedijk.

De reconstructie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team binnen de afdeling technische recherche van het regiokorps Brabant-Noord, dat voor de politie en het Openbaar Ministerie delicten op video reconstrueert, die worden gebruikt tijdens rechtszaken.

Verslaggever Carolien Hensbergen is ter plaatse en vertelt dat de reconstructie nog moet beginnen. "In de straat staan twee vrachtwagens van de Nationale Politie geparkeerd. De reconstructie gaat zo beginnen, momenteel wordt alles nog in gereedheid gebracht."

Lopend onderzoek

Verschillende buurtbewoners kijken vanachter hun raam toe. Een woordvoerder van de Politie Noord-Holland verklaart dat er een lopend onderzoek gaande is. "We kunnen bevestigen dat het om een reconstructie in een rechercheonderzoek gaat, maar gezien de gevoeligheid van dit onderzoek voor familie en betrokkenen, kan ik er verder nog niks over zeggen."

Levensbedreigende situatie

In oktober en in april vorig jaar zijn er verschillende ambulances met hoge spoed naar de Klip gereden, vanwege een mogelijk levensbedreigende situatie in een woning. Of deze ambulanceritten te maken hebben met de zaak, kan de politiewoordvoerder evenmin bevestigen.

Later mogelijk meer.