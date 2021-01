AZ-speler Aboukhlal over band met trainer Pascal Jansen: "Meteen een goede klik"

WIJDEWORMER - Invaller Zakaria Aboukhlal was het afgelopen weekend tegen ADO van onschatbare waarde voor AZ. De aanvaller was met twee treffers hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor drie Alkmaarse punten (2-1).

Door zijn goede optreden stelde Pascal Jansen hem in de wedstrijd daarna tegen Ajax vanaf de aftrap op. Die trainer is voor hem geen onbekende. "Hij was bij PSV de hoofd jeugdopleiding toen ik daar in de onder negentien voetbalde. En we hadden eigenlijk meteen wel een goede klik."

Die connectie is bij AZ terug te zien. Jansen en Aboukhlal spreken vaak met elkaar."Het gaat vanzelf. Die band is er omdat je elkaar al langer kent dan de rest. Bij PSV had je ook al een soort van band, dus dat gaat vanzelf. Het is heel natuurlijk."