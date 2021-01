AZ-verdediger Martins Indi voor het eerst tégen Feyenoord: "Ik wil gewoon winnen, that's it"

WIJDEWORMER - Inmiddels is hij een vertrouwd gezicht op het trainingscomplex van AZ maar Bruno Martins Indi is pas sinds drie maanden speler van de Alkmaarse club. De verdediger kijkt met een goed gevoel terug op zijn overstap van het engelse Stoke City naar AZ.

Martins Indi voor het eerst tégen Feyenoord: "Ik wil gewoon winnen, that's it" - NH Nieuws

"Ik ben heel blij hier", zegt Indi. "De jongens hebben me goed opgevangen sinds ik hier ben. Ik pas goed bij de groep. We hebben wel een aantal wedstrijden onnodig gelijk gespeeld maar daarna zijn we vrij stabiel qua resultaten. De jongens ontwikkelen zich allemaal goed en ik ook."

In de lege stadions is de stem van Indi tijdens de wedstrijden vaak te horen. "We hebben een vrij stille groep vind ik. Met mijn persoonlijkheid dan hoor je mijn stem al snel op het veld. We moeten allemaal open staan voor kritiek. Ik denk dat de samenwerking heel goed gaat en dat ik mij daarom ook zo op mijn gemak voel."