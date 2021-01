Droom voor verbouwing Westwoudse stolpboerderij valt door storm letterlijk in duigen

WESTWOUD - Een stolpboerderij aan de Doctor Nuijensstraat, die een flinke renovatie onderging, is vanmorgen ingestort. De stolp uit 1889 trok de laatste weken veel bekijks, omdat slechts het dak overeind werd gehouden door steunpilaren. Door de wind zou vannacht om 5.00 uur alles in één klap in elkaar zijn gevallen.