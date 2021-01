Gemeente Zaanstad maakt zich op voor verkiezingen in coronatijd

ZAANSTAD - Tijdens de verkiezingen op 17 maart in de gemeente Zaanstad kan er straks op 89 plekken gestemd worden. Op elf van de stembureaus kunnen mensen uit de risicogroep al op 15 en 16 maart terecht, om drukte tijdens het stemmen in coronatijd te voorkomen.

Naast de extra stembureaus zijn er andere maatregelen genomen om het stemmen veilig te laten verlopen. Zo staan de tafels en hokjes op ruime afstand van elkaar, zijn er ventilatiemogelijkheden, wordt het stemlokaal elk half uur schoongemaakt en zijn er overal kuchschermen, chirurgische mondkapjes en gel aanwezig. De rode potloden zullen na elk gebruik worden gereinigd, aldus de gemeente.

Bijzondere stembureaus

De stembureaus in de verzorgingshuizen, elf in totaal, zijn alleen toegankelijk voor de bewoners ervan. Voor blinden en slechtzienden richt de gemeente in het stadhuis in Zaandam een stembureau in. Er komt een reliëfkaart voor hen die vanaf station Zaandam naar het stadhuis loopt.

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen deze verkiezingen ook per post stemmen. Bij een stempas krijgt men daarvoor ook een briefstem met instructies. Die briefstemmen kunnen tussen 10 en 17 maart worden ingeleverd bij een afgiftepunt bij het stadhuis, maar ook per post worden verstuurd naar de gemeente.

Bekijk via deze link alle stembureaus in de gemeente Zaanstad.