Oproep om lokaal boeken te bestellen lijkt te helpen: ''Omzet in paar dagen verdubbeld''

AMSTERDAM - Vorige week begon boekenkoepel CPNB de actie #Steunjeboekhandel. Nu de boekhandels opnieuw dicht zijn, hebben ze het zwaar. Hoewel er vorig jaar een lichte stijging was in het aantal boekverkopen, kwam dat vooral terecht bij grote online boekverkopers. "De afgelopen dagen is onze boekenomzet verdubbeld, maar ik ben bang dat het weinig uitmaakt."

Uit cijfers van het CPNB blijkt dat in 2020 is de totale boekverkoop in Nederland met zes procent is gestegen. Lezers kochten in totaal meer dan 40 miljoen boeken. Toch ziet de gemiddelde fysieke boekhandelaar dat niet terug. Veel mensen die voorheen hun boeken kochten in de boekhandel om de hoek, moesten hun boeken door corona online bestellen. En ook al is die mogelijkheid er bij bijna elke boekwinkel, was niet elke lezer zich daarvan bewust. De meesten trokken naar de grote online verkopers.

Voor Eelke Hoogstins van Boekhandel Hoogstins is de actie van het CPNB zeer welkom. Het aantal boeken dat hij in coronatijd verkoopt, is namelijk niet te vergelijken met voorgaande jaren. "We hebben ongeveer zo'n 10% van onze gebruikelijke omzet. Daarbij is de winst die je op de boeken maakt ook niet zoveel, omdat je veel kwijt bent aan bezorg- en verzendkosten," vertelt hij.

Toch blijft de invloed van de campagne beperkt. Als de verkoop van boeken al zoveel lager is, is een verdubbeling niet snel toereikend voor de gemiddelde boekhandel die haar pand, personeel, en bezorgkosten moet betalen. "Het verandert verder niet veel aan het hele plaatje", zegt Hoogstins.

Eelke Hoogstins was blij met de campagne van de CPNB. "Daardoor is de omzet in boeken wel bijna verdubbeld."

"Het is wel erg saai, want ik ben alleen maar aan het inpakken"

De kookboekenwinkel van Mevrouw Hamersma schetst een ander plaatje. Ook al zag ook zij een stijging in het aantal boeken dat ze sinds de campagne verkocht, is de invloed van de actie iets minder spectaculair.

"Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niets heeft opgeleverd, maar eigenlijk hadden we sowieso een heel goed jaar. Zelfs beter dan het jaar ervoor. Ik denk dat mensen in de lockdown koken steeds leuker gaan vinden. Het wordt ook belangrijker: mensen hebben meer tijd en we kunnen niet naar het restaurant, maar we willen toch lekker eten. Daarvoor hebben we kookboeken nodig."

Hoewel Mevrouw Hamersma online veel boeken verkoopt, mist ze haar klanten ernorm. "Het is wel erg saai, want ik ben alleen maar aan het inpakken. Ik mis de reuring en de gezelligheid, want volgens mij heb ik de leukste klanten van heel Amsterdam."