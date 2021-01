De Peiling: Wat ga jij als eerste doen als de pandemie voorbij is?

Epidemoloog Nicholas Christakis vertelt in het AD wat we kunnen leren van eerdere pandemieën. Zijn boodschap is: aan elke pandemie komt een einde.

En als we het coronavirus dan echt achter ons kunnen laten, zullen mensen elkaar intensief opzoeken denkt Christakis. "Wat we zullen zien, is een omkering van de trends die noodgedwongen plaatsvonden tijdens de coronacrisis", voorspelt Christakis. "Mensen zullen minder religieus worden, veel investeren in hun sociaal leven, meer geld uitgeven en seksueel losbandiger worden."