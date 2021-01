'Geweld door drillrap is slechts symptoom van groter probleem onder jongeren'

AMSTERDAM - Amsterdammers Alexio F. (18) en Yamanney A. (20) staan vandaag voor de rechter voor het neersteken van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, artiestennaam RS, in september 2019 in de Amsterdamse Bijlmer. Diana Sardjoe van stichting Moeder is de Sleutel vertelde vanmorgen bij de Ontbijttafel op NH Radio hoe drillrap een symptoom is van de angst die leeft bij jongeren.

AT5

De twee jonge verdachten zijn onderdeel van drillrapformatie KSB (Kikkenstein Bende), een groep die rivaliseert met FOG (Fully Op Gevaar) uit een andere hoek van de Bijlmer. Geweld tussen drillrapgroepen is een groeiend probleem, dat de gemeente Amsterdam aan banden probeert te leggen. Volgens Sardjoe is het daarbij essentieel dat familieleden van de - vaak erg jonge - jongens erbij worden betrokken.

"Wij werken samen met het OM, reclassering, verschillende hulpverleningsinstanties die verantwoordelijk zijn voor deze jongens", vertelt Sardjoe bij NH Radio. Ze kreeg zelf een paar jaar te maken met de hulpverleningsmolen toen er bij haar een brief op de mat viel dat haar zoon een plek op de top 600 met jonge criminelen had gekregen. Moeder is de sleutel Met haar stichting, Moeder is de Sleutel, probeert ze nu ingang te vinden in de scene via de moeders van de betrokken jongens. Daar leert ze dat drillrap slechts een symptoom is van een veel groter probleem.

"Het gaat niet alleen om drillrap, maar ook om gang-vorming. Nu is het drillrap, maar volgende week is het weer wat anders. Dan heb je motorbendes, dan heb je weer een ander clubje dat ze verzinnen. Maar we moeten het onderliggende probleem aanpakken, en dat is angst. Die kinderen voelen zich niet veilig." Politie Volgens Sardjoe richten jongeren zich tot het vormen van hun eigen gangs, omdat ze zich niet op hun plek voelen in de samenleving. "Ik wil weten wat er omgaat in hun hoofd. Je komt vaak uit op angst, teleurstellingen. Ze voelen zich in de steek gelaten, hebben geen vertrouwen in de politie." Alexio F. en Yamanney A. krijgen vandaag de strafeis tegen hen te horen. Beluister hieronder het volledige interview met Diana Sardjoe

Diana Sardjoe over drillrap - NH Nieuws