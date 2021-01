Bekende wijkagent Steven uit West door politie naar huis gestuurd

AMSTERDAM - De politie heeft wijkagent Steven de Groot, die werkte in de Kinkerbuurt, vorige week naar huis gestuurd. De Groot sprak vorig jaar meerdere keren op televisie over zijn omgang met jongeren in de wijk.

Volgens Gerard Suijker, belangenbehartiger van politievakbond ANPV, lijkt de politie niet blij met de stijl van De Groot. "Ik denk dat het botsende karakters zijn. Ik vind het vreemd dat juist iemand met de meeste kennis van de straat in een van de moeilijkste buurten van Amsterdam naar huis gestuurd wordt, zonder verdere motivatie. Terwijl we juist iedere diender keihard nodig hebben."

Buitengewoon verlof

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover AT5 dat de wijkagent met buitengewoon verlof is gestuurd. De reden wil ze niet vertellen. "Het is een interne kwestie, daar doen we nooit uitspraken over." Wat er na het verlof gaat gebeuren kan ze ook nog niet zeggen. Suijker denkt dat De Groot wordt overgeplaatst naar een ander team.

Het programma Ajouad en de Top 600 volgde De Groot in mei. Te zien was hoe hij soms in straattaal met de jongeren praatte en een paar Top 600-jongeren ook een lift gaf in zijn politiebus. "Ze zien mij niet als bedreiging, ze kennen me bij naam, weten hoe ik tegen ze doe en hoe ik over ze denk", vertelde de agent.

Effect

De Groot gaf toen ook aan dat niet alle collega's zijn aanpak waardeerden. "Ze denken dat ik te goed met ze ben. Dat ik hun vriendje ben. Maar ze zien niet het effect ervan. Waar we uiteindelijk allemaal iets aan hebben."