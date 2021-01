AZ steekt hand in eigen boezem, maar baalt van het ontbreken van de VAR

ALKMAAR - AZ speelde een matige wedstrijd tegen Ajax woensdagavond in de achtste finale van het bekertoernooi. Dat gaf iedereen ook toe aan Alkmaarse zijde al vonden ze ook dat ze weinig geluk hadden met de beslissingen van de scheidsrechter. "Waarom is er niet altijd een VAR aanwezig."

"Echte kansen hebben we niet weten te creëren", vertelt een rustige maar een balende Pascal Jansen voor de camera. "De laatste of voorlaatste pass was vaak niet zuiver."

VAR

Een terechte nederlaag voor AZ, daar was iedereen het dus wel over eens. Alleen waren de Alkmaarders ook niet erg gelukkig met de beslissingen van scheidsrechter Jochem Kamphuis. "Dan baal je vreselijk dat er niet in het voordeel voor je gefloten wordt." Jansen zag dan ook graag dat er dit keer wel een VAR was.

Bekijk de video mettrainer Pascal Jansen hierboven en hieronder zie je het gesprek met aanvoerder Teun Koopmeiners. Tekst loopt door onder de video.