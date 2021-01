Burgemeester Zaanstad: "Snap voorstel voor avondklok, maar wel zorgen"

ZAANSTAD - Vandaag zijn er nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Zo wil het kabinet een avondklok. Burgemeester Jan Hamming van Zaantsad vindt het goed dat er over het voorstel wordt gestemd in de Tweede Kamer. "Als burgemeester snap ik het voorstel, maar heb ik hier wel wat zorgen over."

Dat laat de burgemeester weten in een bericht op Facebook. Hamming schrijft dat hij ziet dat bepaalde groepen in de knel komen. "Qua handhaving is het een fikse toer om hier invulling aan te geven. De impact van deze gezondheidscrisis is heftig en wordt hiermee nog indringender."

Als de avondklok door de Tweede Kamer komt, gaat Hamming wel zijn best doen. "Want ook al zijn er in het land verschillende opvattingen, we moeten ons samen sterk tonen." Hij merkt bij zichzelf dat de nieuwe maatregelen zwaar vallen, maar ziet de noodzaak er wel van in. "De wetenschappers geven aan dat er een grote kans is dat de zeer besmettelijke Britse variant ook in ons land hevig kan gaan toeslaan."

Oog voor elkaar

Burgemeester Jan Hamming roept op om oog voor elkaar te hebben. "Oog voor boosheid en onbegrip onder een deel van onze inwoners. Oog voor mensen die eenzaam zijn en die nu nog minder contacten hebben. Oog voor onze kinderen en jongeren die hun energie niet meer kwijt kunnen." Hij schrijft ook dat mensen extra aandacht voor zichzelf moeten hebben, omdat de nieuwe regels zwaar kunnen vallen.