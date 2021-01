Burgemeester Halsema: Complottheorieën over agenten in burger 'verfoeilijk'

Er waren zondag meerdere teams met Romeo's actief om demonstranten aan te houden. "De suggestie alleen al dat politieagenten, ambtenaren van een aanhoudingseenheid, geweld uitlokken waar hun collega's de dupe van worden en dat ze hun eigen eed en opvattingen zouden schenden, is bedroevend", zei Halsema tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Ik vind het ook verfoeilijk en neem er op elke manier afstand van."

Halsema vertelde dat er niet één, maar drie politiepaarden met een ploertendoder zijn geslagen. Eén van de paarden werd maar liefst vier keer op het hoofd geraakt. Ze zei dat er ook steeds meer bekend wordt over de identiteit van de verschillende demonstranten. "De persoon die alsmaar met bebloed hoofd op social media rondgaat, dat was iemand die vlak daarvoor een trap uitdeelde aan de ME."

Ze is niet te spreken over de rol van organisator Michel Reijinga, die niet in het Westerpark wilde staan. "Er is hem aangeboden om met mij te praten, maar dat voorstel heeft hij afgeslagen. Hij heeft, enigszins verhuld, wel opgeroepen om naar het Museumplein te komen. Dat is buitengewoon jammer, hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen. Er was daardoor geen ordedienst en er waren geen regels over het afstand houden."