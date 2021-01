Corona-uitbraak in Purmerends verzorgingshuis blijkt Britse variant

PURMEREND - Bij een deel van de besmettingen die vorige week werden vastgesteld in verzorgingshuis De Rusthoeve in Purmerend, gaat het om de Britse variant van het coronavirus. Dat blijkt uit een steekproef van het RIVM, meldt de GGD Zaanstreek-Waterland.

Uit de steekproef blijkt dat acht besmettingen met de Britse variant blijken te zijn. Volgens de GGD verklaart dat waarom het aantal besmettingen in het verzorgingstehuis de afgelopen tijd zo snel toenam. De Britse variant van het coronavirus blijkt namelijk een stuk besmettelijker.

Het aantal besmettingen in De Rusthoeve nam de laatste tijd in rap tempo toe. Niet alleen bijna alle bewoners van het verzorgingshuis zijn besmet, ook een groot deel van het personeel is positief getest op het virus. Ook zijn er inmiddels meerdere bewoners overleden aan de gevolgen van corona.

Opmars

De Britse variant is bezig met een opmars, ook in de Zaanstreek. De GGD Zaanstreek-Waterland meldt dat al ongeveer 10 procent van alle besmettingen in de regio van de Britse variant is. In andere GGD-regio's is sprake van hetzelfde percentage.

De GGD verwacht dat het aantal besmettingen met de Britse variant per week zal gaan verdubbelen. "Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden", zegt de GGD.