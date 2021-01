Pim Ligthart nieuwe ploegleider SEG Racing

HOORN - Voormalig profwielrenner Pim Ligthart wordt ploegleider bij SEG Racing Academy. De in Hoorn geboren ex-prof kondigde enkele weken geleden zijn afscheid aan als wielrenner, maar blijft nu dus alsnog actief in de wielersport.

SEG Racing is een professionele Nederlandse wielerploeg. In 2015 debuteerde het team in het peloton. Het team is een onafhankelijk opleidingsteam, met enkel renners jonger dan 23.

De 32-jarige Ligthart, die in 2011 de nationale titel op de weg veroverde, zei erg uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging."Ik heb meer dan tien jaar op het hoogste niveau gereden en ik heb zin om mijn kennis en ervaring over te dragen. Ik kan niet wachten om met deze talenten aan de slag te gaan", aldus Ligthart.

Serieus en ambitieus

Teammanager Eelco Berkhout van SEG Racing is uitermate tevreden met het vastleggen van Ligthart. “Pim is de juiste man op de juiste plaats. Ik ken hem al meer dan twaalf jaar en we hebben tijdens zijn carrière samengewerkt. Hij heeft veel ervaring. Al tijdens zijn carrière was hij wegkapitein en coach voor jonge renner. Pim is slim, serieus en ambitieus"