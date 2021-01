Ouderenuurtje in supermarkt komt 's avonds te vervallen: "Dan doe ik het 's middags"

IJMUIDEN - Ook de supermarkten moeten bij een invoering van een avondklok hun deuren eerder sluiten. Afgesproken is dat zij om 20.15 uur de rolluiken naar beneden doen en daarmee komt een ouderenuurtje te vervallen. "Dat is iets wat Rutte niet benoemde", aldus Vomar-directeur Aart van Haren.

Demissionair minister-president Mark Rutte liet in de persconferentie eerder vandaag niet vallen dat het ouderenuurtje in de avond komt te vervallen. "Dat was opvallend", zegt Van Haren. "Hij stond erop dat de sector dat zou invoeren aan het begin en einde van de dag. Dat was zijn persoonlijke opdracht. Deze spreekt de eerdere maatregel tegen."

Toch maakt Van Haren zich weinig zorgen. Volgens hem laat de praktijk laat zien dat minimaal gebruik werd gemaakt van de ouderenuurtjes in de avond. Mede door het verbieden van de verkoop van alcohol na 20.00 uur, is het na die tijd rustiger in de supermarkten. "Ik heb dan ook geen aanleiding om op een ander moment een ouderenuurtje te installeren. Daar lijkt de behoefte niet naar te zijn." Daar denkt een klant in IJmuiden anders over: "Tussen vier en vijf een ouderenuurtje zou heel fijn zijn." Andere klanten maken zich er niet druk over: "Het is 's avonds lekker rustig, maar als die klok er is dan doe ik het op een andere tijd."

Drukker in de winkels

Het goede nieuws voor de supermarkten is dat de bevoorrading gewoon door kan blijven gaan. Maar door de eerdere sluiting zal het overdag in de winkel wel drukker worden. "Een negatief bij-effect is dat de klanten die tussen 20 uur en 22 uur hun boodschappen deden, moeten hun boodschappen verplaatsen. Zij moeten voor 20 uur hun boodschappen doen. Dus het gaat drukker worden. Wij hanteren vanaf maart al een strikt deurbeleid. Als het wat drukker gaat worden, vlak voor sluiting, dan zorgt het deurbeleid ervoor dat het voor de deur drukker zal worden."

Gespreid boodschappen doen

Tijdens de persconferentie werd vooral aangespoord om de boodschappen in de ochtend te gaan doen. Navraag bij supermarktketens Albert Heijn en DeKaMarkt geeft aan dat zij het bericht van het CBL volgen. "In de komende dagen zal de overheid meer bekendmaken over de precieze invulling van de avondklok. Duidelijk is dat deze maatregel het aantal beschikbare uren om boodschappen te doen verder inperkt. Wij ondersteunen daarom met klem de oproep van minister-president Rutte om gespreid boodschappen te doen over de dag, bijvoorbeeld ook eens in de ochtend. Het is belangrijk dat iedereen veilig en sociaal boodschappen kan blijven doen: geef elkaar de ruimte. Laten we hier samen voor zorgen."