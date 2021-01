Vluchtelingenkinderen leren Nederlands op afstand: "Het gaat verbazingwekkend goed"

PURMEREND - Stoelen staan omgekeerd op tafels, de kapstokken in de gangen zijn leeg en het is heel erg stil in Kuna Mondo. Het is een school voor kinderen tot en met 12 jaar die eerst Nederlands moeten leren om naar het reguliere onderwijs door te stromen. De 70 asielkinderen zijn thuis en krijgen online les. En dat is voor kinderen die hier in Nederland zijn geboren en getogen al niet makkelijk, laat staan voor kinderen die met hun ouders gevlucht zijn uit hun geboorteland.

Moniek Sanders, directeur van Kuna Mondo, vindt dat het gezien de moeilijke omstandigheden eigenlijk best goed gaat. "We hebben zicht op alle kinderen en hoe het met ze gaat", zegt ze in haar kantoor.

"De ouders spreken over het algemeen geen Nederlands en dus is ondersteuning van de ouders ingewikkeld. Daarom moeten we met de kinderen zelf regelen dat ze online de lessen kunnen volgen. En dat gaat verbazingwekkend goed."

Liever fysiek les

Maar ideaal is het natuurlijk niet en juf Jakobien Renting zou het liefst weer fysiek les geven. "Als we wel naar school kunnen en we hebben het bijvoorbeeld over koken, dan gaan we eerst boodschappen doen. Nu moet ik een plaatje laten zien en dat is veel moeilijker voor ze om te onthouden."

De kinderen zelf zijn blij dat ze op deze manier toch nog les kunnen krijgen. Van de plaatselijke Rotary kreeg de school zelfs twintig laptops. "Dat is heel fijn, want nu kan elke leerling ook thuis werken", zegt Moniek. Voor ongeveer 10 procent van de leerlingen is er noodopvang geregeld. Zij mogen op school les volgen.