Geen extra aandacht Hilversum voor zwerfvuil, ondanks flinke toename

HILVERSUM - Hilversum merkt dat er veel meer zwerfafval op straat ligt, doordat de horeca door het coronavirus gesloten is en mensen hun bestellingen op straat opeten. Dat erkennen burgemeester en wethouders van Hilversum op vragen van de lokale D66-fractie over zwerfvuil. Toch lijkt het er niet op dat dat probleem snel de aandacht krijgt.

Gesloten horecagelegenheden laten hun gerechten nu afhalen en ook fastfoodrestaurants hebben de deuren nog open. Veel mensen die wat te eten afhalen, eten het onderweg of op een bankje op en laten hun rommel vaak slingeren, merkt de gemeente.

De afgelopen maanden lag er veel meer zwerfvuil op straat. Dat gebeurt vooral in en rond het centrum. "Dit deed zich dit voorjaar ook voor. Vanaf het moment dat de horeca weer open mocht, nam de hoeveelheid zwerfafval weer af", laten burgemeester en wethouders weten. Eerder werden al twee grote extra afvalbakken neergezet om het vuil op te kunnen vangen.

Geen handhaving

Hilversum stelt dat restaurants zelf verantwoordelijk zijn om in een straal van 25 meter rond hun bedrijf het vuil op straat op te ruimen.

De groeiende hoeveelheid zwerfvuil heeft wel degelijk de aandacht van de gemeente, maar er wordt momenteel nog niet actief tegen opgetreden. "Het weggooien of achterlaten van afval is strafbaar. Het betreft een feit waarop gehandhaafd wordt. De pakkans is echter klein. Door de toegenomen druk op de handhaving vanwege de coronamaatregelen, heeft het op dit moment geen hoge prioriteit binnen de handhaving", aldus Hilversum.

Er wordt gekeken naar andere maatregelen. "Er is afgesproken om het probleem op een positieve manier aan te pakken."

Meer afval

De restanten van afgehaald eten is overigens niet het enige afval dat tijdens de coronamaanden is toegenomen. Hilversum merkt ook dat er veel huisvuil wodt gezet naast sneller volle rakende ondergrondse afvalcontainers. Ook ziet de gemeente meer afvaldumpingen in de natuurgebieden.