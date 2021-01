Broertjes over aangescherpte coronaregels: "Feiten dwingen ons zeilen bij te zetten"

Als het parlement er groen licht voor geeft, geldt er vanaf mogelijk later deze week een avondklok tussen 20.30 en 4.30 uur . Dat betekent dat er tussen die tijden, op enkele uitzonderingen na, niemand op straat mag zijn. Daarnaast wordt onder meer bezoek thuis verder aan banden gelegd: er mogen per direct geen twee gasten, maar slechts één gast per dag op bezoek komen.

Broertjes stelt dat het verzwaarde pakket van maatregelen extra urgent zijn, vanwege de nieuwe varianten van het coronavirus die mogelijk nog besmettelijker zijn. "Deze feiten dwingen ons de zeilen bij te zetten, zodat de zorg niet bezwijkt onder een nieuwe piek", reageert Broertjes.

De burgemeester van Hilversum doet een oproep aan bewoners van de hele regio om de maatregelen na te leven. "Ik hoop dat deze extra maatregelen het verschil maken en dat iedereen de aankomende weken weer gezamenlijk de schouders er onder wil zetten", zegt Broertjes. "We doen het voor onze kinderen, zodat zij weer naar school kunnen, horeca weer open kan, ondernemers weer aan het werk en u en ik zo snel mogelijk ons sociaal leven weer kunnen oppakken."

Handhaven van de regels

Hoe de strengere coronamaatregelen zoals de avondklok straks gehandhaafd gaan worden in 't Gooi is nog niet bekend. De landelijke politiek buigt zich nog over de handhaving, volgende week praat ook het regionale beleidsteam van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek daar ook nog over.