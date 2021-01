Wat kunnen we nog wèl als de avondklok ingaat?

WEST-FRIESLAND - Sinds het coronavirus ons land bestiert zijn we in één ding heel goed geworden: online varianten opzetten. Nu de avondklok daarbovenop komt en de lange avonden op de bank als een donkere wolk boven ons hoofd hangen, heeft NH Nieuws wat Westfriese alternatieven op een rij gezet.

Niels Jong van Hoogkarspel Quiz Events organiseert al vijftien jaar quizzen, samen met vier vrienden. In het begin voor de voetbalclub, maar daarna ook voor bedrijven, vrienden en families. In coronatijd gebeurt dit alles online en neemt het werk een flinke vlucht.

"Vooral voor de kerst merkten we echte drukte. Er waren geen kerstborrels meer op het werk en dit was een mooi alternatief." Afgelopen zaterdag nog organiseerden de vrienden een voetbalquiz waarvan een deel van de opbrengst naar de voetbalverenigingen in de buurt ging. "127 teams deden mee en samen hebben we ruim 600 euro opgehaald voor de clubs."

De eerstvolgende quiz op het programma is een muziekquiz, ingepland op 13 februari. Iedereen kan zich inschrijven. Maar mocht je een quiz met je eigen vrienden of familie willen spelen dan kan dat op aanvraag.

Met de hele vriendengroep

Cees Weel uit Lutjebroek is van origine DJ Cees, maar met weinig optredens tijdens coronatijd is dat nu Digikees geworden: hij biedt livestreams aan en organiseert online quizzen op de website gezelligequiz.nl. Ook hij ziet dat een quiz een 'uitje voor thuis' kan zijn in deze tijd. "Laatst heb ik nog een hele vriendengroep gehad die zou een groot feest geven, maar dat kon niet doorgaan. Ik heb samen met ze een prachtige avond opgezet, met quizvragen, maar ook karaokevragen, heel interactief."

Ook de mannen achter de 'Westfriese borrelbox' stortten zich in plaats van avondjes in het café organiseren op de online variant. Gedurende de pandemie organiseerden zij al een aantal bingo-avonden met in totaal duizenden deelnemers en momenteel werken zij aan een nieuwe quiz in februari met mogelijk een 'pikant tintje'.

Codes kraken in je woonkamer

Weliswaar niet online te spelen, maar wel een goede om een beetje spanning in de woonkamer te brengen: 'The Case West-Friesland'. Een koffer die thuis wordt gebracht en die je huis verandert in een escaperoom. "Je hebt 70 minuten de tijd om aan de hand van raadsel en puzzels codes te kraken."

In tegenstelling tot de online varianten, zitten hier echt fysieke puzzels bij en dat maakt het tastbaar volgens de eigenaren. "In deze tijd dat je geen kant op kunt, is het echt weer eens wat anders dan een bordspel of een potje kaarten." Het is een uitdaging om de koffer open te maken, dus voor kleine kinderen is het niet geschikt, maar het niveau maakt het ook leuk. "Als we de koffer naderhand ophalen, zien we soms knalrode hoofden: sommigen zijn echt heel fanatiek."

Naar de virtuele kroeg

Voor wie geen 'spelletjesmens' is, is er nog de mogelijkheid de toevlucht te nemen naar de online kroeg. Voor muzikant Pascal Redeker uit Medemblik liggen de optredens al een tijdje stil. Voor corona gaf hij al eens live-optredens op Facebook en dat doet hij nu in een heuse kroegsetting elke vrijdagmiddag om het weekend in te luiden.

Twee maanden geleden stond hij zelfs in de Ahoy met een livestream en als het publiek fysiek zou zijn dan zou dat nodig zijn, want zijn publiek is enthousiast. "Mensen zeggen hier de hele week naar uit te kijken. Er zijn echt mensen die iedere week terugkomen en er helemaal klaar voor gaan zitten. Dat is mooi om te zien", vertelt Redeker dankbaar.