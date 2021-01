Geleerd tijdens coronacrisis: takeaway-maaltijden misschien wel een blijvertje

AMSTERDAM - Het werd uit nood geboren, het corona-takeaway-concept. Horecazaken proberen tijdens de verplichte sluiting het hoofd boven water te houden door meeneemproducten aan te bieden, van een kopje koffie tot een driegangenmenu. De horeca heeft het 'takeaway-concept' in de armen gesloten: van snackbar tot sterrenrestaurant, ze doen het allemaal. Ondernemers sluiten niet uit dat ze het blijven aanbieden, ook als het virus onder controle is.

"Het was een noodsprong", vertelt Jordy Kok van restaurant Wijmpje Beukers in de Pijp. "Maar je ziet het", zegt hij, wijzend op dertig papieren tasjes op de bar. "Dit zijn de bestellingen van vanavond, we mogen zeker niet klagen."

Hij haast zich wel erbij te zeggen dat de omzet een fractie is van als de tafels gewoon bezet zouden zijn. En dat beeld wordt ook bevestigd door Adriaan Verkerk van Bar Alt op het Stadionplein: "Je doet het om je mensen aan het werk te houden, maar de omzet is ongeveer een derde van wat het normaal is."

Aangepast menu

Bij Wijmpje Beukers hebben ze ervoor gekozen over te schakelen op een wat eenvoudiger menu van stampotjes en curries. Ook bij Bar Alt zijn de meeneem gerechten anders dan wat er normaal geserveerd wordt. "We hebben wel een beetje dezelfde producten van dezelfde leveranciers, maar we hebben het makkelijker gemaakt", zegt Adriaan Verkerk. "Mensen moeten het thuis kunnen afmaken. Het is een soort van hufterproof gemaakt, zodat het niet kan mislukken."

Beide ondernemers verwachten wel dat de takeaway- service een nieuwe groep klanten naar de restaurants zal trekken als ze weer gewoon gasten kunnen ontvangen, omdat de maaltijden door de hele stad en zelfs daarbuiten bezorgd zijn.

Blijvertje

Verkerk van Bar Alt weet zeker dat het takeaway-concept de coronacrisis zal overleven. Hij verwacht dat met name in de kerstperiode veel restaurants afhaalmaaltijden zullen aanbieden, ook als er weer gewoon in restaurants gegeten kan worden. Jordy Kok weet het nog niet. "Ik denk dat we weer gewoon heel erg druk zullen zijn met de gewone gang van zaken. We kunnen dat er dan eigenlijk niet bij hebben, maar je weet het nooit. We weten nu wel dat het kan."