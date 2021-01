De toeslagenaffaire in cijfers: zoveel gedupeerde gezinnen telt de IJmond

IJMOND - Naar schatting zijn 26.000 ouders in Nederland de dupe geworden van de toeslagenaffaire. Ook gezinnen in de IJmond kreeg ermee te maken. Het zou gaan om in totaal 50 gezinnen, zoals nu bekend is bij de Belastingdienst. De vier gemeenten willen heel graag met deze gedupeerden in contact komen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig.

Adobe Stock

Als gevolg van de toeslagenaffaire stapte het kabinet vorige week op. Deze week werd besloten om de uitstaande schulden van de gedupeerde gezinnen kwijt te schelden. Maar een ander heikel punt waar het merendeel van de gemeenten tegenaan loopt, is dat de Belastingdienst de gegevens van gedupeerde gezinnen (nog) niet met hen kan delen. Lastig, omdat gemeenten graag met de gezinnen in contact komen om ze te kunnen ondersteunen. Van de 50 gezinnen in de IJmond, zijn er 11 woonachtig in de gemeente Heemskerk. In Beverwijk gaat het om 25 gedupeerden. Hoeveel van deze gezinnen inmiddels bij de gemeenten bekend is, en of er al contact is geweest met de gezinnen die wel bij hen bekend zijn, konden beide woordvoerders van Heemskerk en Beverwijk voor nu niet zeggen. De door de toeslagenaffaire getroffen gezinnen uit de IJmond komen uit de volgende gemeenten:

De gemeente Uitgeest laat weten dat het bij hen zou gaan om twee gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. "Op dit moment hebben zich van de bovengenoemde aantallen, nog geen van deze twee gezinnen zich bij het Sociaal Team of één van onze partners in Uitgeest gemeld", aldus de woordvoerder. In Velsen gaat het om 12 gedupeerde gezinnen, ook deze gemeente wil graag met hen in contact komen, maar tast net als veel andere gemeenten in Nederland in het duister om wie het exact gaat. "Voor zover wij nu via de website van de Belastingdienst kunnen nagaan gaat het om 12 gezinnen in Velsen", aldus de woordvoerder van de gemeente Velsen. "De Belastingdienst is aan het uitzoeken of zij de gegevens van de ouders actief aan ons kunnen doorspelen, als de ouders hier toestemming voor geven."

"De reden dat voor gemeenten de gegevens van de gedupeerden niet bekend zijn, heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving die sinds 2018 voor de hele Europese Unie geldt", legt de woordvoerder uit. "Of de Belastingdienst deze gegevens aan ons mag doorspelen, wordt naar verwachting in januari bekendgemaakt. Ouders krijgen in ieder geval wel de rechtstreekse contactgegevens van onze contactpersoon, maar wij kunnen ouders dus nog niet zelf actief benaderen", aldus de woordvoerder.

De toeslagenaffaire in het kort In de toeslagenaffaire werden naar schatting 26.000 ouders in Nederland slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer van een harde fraudeaanpak door de Belastingdienst. Dit speelde van 2013 tot minimaal 2019. In januari 2021 viel kabinet-Rutte III, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, na een rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Diezelfde dag stapte ook Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes op, omdat hij verantwoordelijk was als staatssecretaris van Financiën in het voorgaande kabinet.