Rico Verhoeven tegen Amsterdammer Gerges in zwaargewichttoernooi na afmelding Ben Saddik

AMSTERDAM - Kickbokser Rico Verhoeven gaat vechten tegen Hesdy Gerges. De Amsterdammer Gerges is een van de deelnemers in een viermanstoernooi dat zaterdag 30 januari zal gaan plaatsvinden tijdens Glory 77.

Rico Verhoeven zou eigenlijk op 30 januari in de ring stappen om zijn wereldtitel in het zwaargewicht te verdedigen tegen Jamal Ben Saddik. De Belgische Marokkaan moest zich deze week echter afmelden vanwege een rugblessure.

Als vervanging van deze partij heeft kickboksorganisatie GLORY nu besloten dat de 36-jarige Gerges een van de vechters zal zijn in een viermanstoernooi. De andere twee deelnemers zijn de Amsterdamse Levi Rigters en Tarik Khabez uit Den Haag, die eerder op de avond tegen elkaar zullen vechten.

Enthousiast

Rico Verhoeven liet eerder al weten enthousiast te zijn om tegen Gerges te vechten. "Hij is nu de perfecte tegenstander", zei Verhoeven over Gerges. "Hij heeft zijn laatste wedstrijd goed gewonnen. Hij is fit en is mij al maanden aan het bestoken. Nu moet hij maar zijn kans pakken dan."

