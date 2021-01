Rico Verhoeven hoopt op Amsterdammer Gerges als vervanger Ben Saddik

AMSTERDAM - Kickbokser Rico Verhoeven hoopt dat de Amsterdammer Hesdy Gerges de vervanger wordt van de geblesseerde Jamal Ben Saddik in het GLORY-gevecht dat 30 januari gepland staat. Gerges laat op zijn beurt via Instagram weten open te staan voor een gevecht met ‘The King of Kickboxing.’

Hesdy Gerges in gevecht tegen Badr Hari - Orange Pictures / Ron van Dijk

Wereldtitelgevecht Rico Verhoeven zou eigenlijk op 30 januari in de ring stappen om zijn wereldtitel te verdedigen tegen Jamal Ben Saddik. De Belgische Marokkaan moest zich deze week echter afmelden vanwege een rugblessure. Wereldkampioen in het zwaargewicht Rico Verhoeven zou het nu graag willen opnemen tegen de 36-jarige Hesdy Gerges uit Amsterdam. "Hij is nu de perfecte tegenstander", zei Verhoeven over Gerges. "Hij heeft zijn laatste wedstrijd goed gewonnen. Hij is fit en is mij al maanden aan het bestoken. Nu moet hij maar zijn kans pakken dan. Het is aan GLORY om dit vandaag nog op te zetten." Tekst gaat verder onder de foto

Gemoederen lopen hoog op bij persconferentie Saillant detail is dat Gerges en Verhoeven elkaar in december 2019 al bijna in de haren vlogen. Gerges was bezoeker van de persconferentie na het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari, toen Gerges plotseling begon te schreeuwen. Verhoeven reageerde woedend op het voorval: "Jij moet je mond houden en gewoon je handschoenen aantrekken. Dan sla ik jou ook de hele ring door!" Mocht het kickboksorganisatie GLORY lukken om beide partijen tot elkaar te laten komen, dan kunnen Verhoeven en Gerges op zaterdag 30 januari tegen elkaar in de ring stappen.