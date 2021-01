Twee deelnemers verboden demonstratie nog vast; politie doet nieuwe aanhouding

In totaal werden zondag zestien mensen gearresteerd op verdenking van openlijke geweldpleging, één van hen werd diezelfde dag nog vrijgelaten. In zijn zaak moet het OM nog een beslissing nemen.

Vijf minderjarigen

Zeven personen zijn later vrijgelaten en moeten zich op 3 of 8 maart verantwoorden bij de politierechter. Het gaat om mensen uit Geertruidenberg, IJsselstein, Axel, Waspik, Arnhem en Amsterdam. Vier aangehouden minderjarigen zijn doorgestuurd naar bureau Halt. Over de zaak van een vijfde jongere moet nog besloten worden. Een laatste persoon is vrijgelaten, omdat er sprake is van onvoldoende bewijs.

De man uit Almere die vandaag werd opgepakt, wordt verdacht van het schoppen tegen een schild van een ME'er. Ook zou hij ander geweld gebruikt hebben.

Verboden demonstratie

De door de gemeente verboden demonstratie tegen de huidige coronaregels liep afgelopen zondag volledig uit de hand. Honderden demonstranten besloten ondanks het verbod toch naar het Museumplein te komen. Na herhaalde oproepen van de politie om het plein te verlaten, werd er ingegrepen door politie en de Mobiele Eenheid.

NH Nieuws was afgelopen zondag aanwezig bij de ontruiming van het Museumplein: