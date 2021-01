Bezorgde mantelzorgers mogen toch 's avonds op pad: "Geschenk uit de hemel"

AMSTELVEEN - Mantelzorgers zijn opgelucht op het voornemen van het kabinet om mantelzorgers te ontzien, als er straks een avondklok wordt ingesteld. Corry Brouwer van de belangenvereniging Mantelzorg & Meer, actief in Amstelland en Haarlemmermeer, volgde de persconferentie vanmiddag met spanning.

"Het is een geschenk uit de hemel", vat mantelzorg makelaar Corry Brouwer de opluchting samen na de persconferentie. De afgelopen week kreeg ze veel verontruste telefoontjes binnen van bezorgde cliënten. "De avondklok maakt mensen angstig. Het leeft erg onder de mantelzorgers." Praktische bezwaren Vooral voor mantelzorgers die hun dierbaren in de avonduren moeten verzorgen, was de avondklok een groot probleem als het kabinet geen uitzondering voor ze had gemaakt. Bijvoorbeeld voor een cliënt van Mantelzorg & Meer die voor haar demente moeder zorgt en bang was dat dat straks niet meer kon, zegt Brouwer. "Ze vertelt dan dat ze 's avonds altijd naar haar moeder gaat om het licht uit te doen en om te kijken of ze wel veilig op bed ligt. Ze had geen idee hoe ze dat moest oplossen."

Quote "Ik ga toch ook 's avonds kijken of mijn zoon niet psychotisch wordt" bezorgde mantelzorgster over avondklok

Ze kreeg ook een bezorgde vraag van een moeder die bang is dat ze haar zoon niet meer kan bezoeken die op het randje zit van een psychose. "Ik kan mijn zoon dan wel bellen om te vragen of het goed met hem gaat", verwoordt Brouwer de bezorgdheid van de moeder. "En dan zegt hij altijd: ja, maar ik ga 's avonds toch terloops kijken of hij niet psychotisch wordt."

Meer aanmeldingen Premier Rutte wil voor de mantelzorgers dus een uitzonderingspositie, zodat zorg voor dierbaren in de avonduren ook gewoon door kan gaan. Ze moeten dan waarschijnlijk wel in het bezit zijn van een werkgeversverklaring. Mantelzorg & Meer ziet door het nieuws over de avondklok dan ook een toename van het aantal cliënten dat zich wil inschrijven. Dat levert ook weer praktische problemen op. "Want hoe controleer je op korte termijn wie echt mantelzorger is en wie niet?", vraagt Corry Brouwer zich af. "Clienten die al langer bij ons staan ingeschreven, kennen we goed als mantelzorger." Toch is ze erg blij met de aanwas van nieuwe cliënten, want hoe meer cliënten, hoe meer aandacht voor de positie van mantelzorgers.