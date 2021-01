Grote Hilversumse spoortunnel gaat 'Alexiatunnel' heten

Dat de tunnel wordt vernoemd naar een van de prinsessen is geen grote verrassing. Hilversum heeft al vele jaren een Beatrixtunnel en sinds tien jaar ook een Amaliatunnel. De nieuwe spoortunnel aan de Oosterengweg heet dus vanaf vandaag de Alexiatunnel. "Een prachtige naam voor een belangrijk knooppunt in Hilversum. Over een paar jaar zal deze naam net zo vaak gebruikt worden als de Beatrixtunnel", zegt wethouder Annette Wolthers van verkeer.

De bouw van de grote spooronderdoorgang startte vorig jaar maart. Tot nu toe had de tunnel als werknaam de 'Oosterengtunnel'. De echte naam wordt straks groot op de tunnel aangebracht. Snelle busverbinding De bouw van de tunnel duurt nog zeker tot komend najaar. De tunnel is een spil in de nieuwe snelle busverbinding tussen Huizen en HIlversum. Die verbinding moet het straks mogelijk maken om op tijd en filevrij te kunnen reizen, onder meer doordat er ook een vrije busbaan wordt aangelegd.