Harde wind zorgt voor inhaalverbod en snelheidsverlaging op Houtribdijk

ENKHUIZEN - Vanwege de weersomstandigheden zijn er maatregelen zijn getroffen voor het verkeer op de Markerwaarddijk/Houtribdijk. Er geldt vandaag een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur en een inhaalverbod.

Rijkswaterstaat laat weten dat code geel geldt vanwege de harde wind. "Vanavond en vannacht gaat het harder waaien en dan geldt ook code geel."

Mocht de wind later vandaag toenemen, dan is het mogelijk dat er ook een verbod komt voor vrachtwagens en aanhangers op de dijk. De actuele verkeersinformatie is terug te vinden op de website van Rijkswaterstaat.