VLOG: Desi sinds lange tijd weer op de ijzers

HOORN - Afgelopen maand is de eerste sneeuw gevallen en Desi zit helemaal in de winterse sferen. Daarbij heeft de afgelopen tijd gezorgd voor wat minder bewegen. Tel deze twee dingen bij elkaar op en er is maar één uitkomst mogelijk: het is tijd om te schaatsen.

De kunstijsbaan, de Westfries, in Hoorn is namelijk ook tijdens de lockdown gewoon geopend. Door het half open dak, ligt de baan deels in de buitenlucht. Daarbij wordt de baan niet gezien als doorlooplocatie, maar als een sportlocatie. Hierdoor is het mogelijk voor de Westfries, om schaatsers te blijven ontvangen.

Van mondkapje tot baanrecord

Als je niet op het ijs staat, dan is een mondkapje verplicht. Ook heeft Desi van te voren moeten reserveren op de website van de ijsbaan, aangezien er een maximum van 100 bezoekers naar binnen mag. Gelukkig was er nog een plekje vrij voor Desi, om anderhalf uur te schaatsen.

De eerste stapjes op het ijs zijn nog iets onwennig voor haar, maar al gauw gaat het een stuk beter. Wat wel opvalt is de drukte: "Er wordt net omgeroepen dat er iets fout is gegaan met het reserveringssysteem". Als de drukte iets is afgenomen, omdat de lessen klaar zijn, maakt Desi gebruik van de situatie om een baanrecord te schaatsen.

