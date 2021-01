Amsterdam NL V Slimme vondst zorgt voor minder Co2 en geeft binnenvaartschip wind mee

AMSTERDAM - Rens Rohde van overslagbedrijf TMA in de Amsterdamse haven experimenteert met nieuwe technieken om brandstof en dus geld te besparen bij het vervoer van containers. Het bedrijf is een cruciale schakel bij de overslag van containers van zeeschepen van en naar kleinere binnenvaartschepen.

"Wij proberen de wind te vangen" - Rens Rohde, overslagbedrijf TMA

Bij rederijen van zeeschepen wordt al langer gekeken naar de oeroude zeilschepen die voortgestuwd door wind. Maar voor de binnenvaart is dat een stuk lastiger. Op de smalle kanalen en rivieren is het voor de beroepsvaart lastig manoeuvreren en is gebruik van zeilen bijna onmogelijk. Maar TMA ziet mogelijkheden voor de route Amsterdam- Harlingen over het IJsselmeer.

Econowind heeft een systeem ontwikkeld waarbij twee bolle vliegtuigvleugels rechtop het binnenvaartschip geplaatst worden, die helpen bij de voortstuwing van het schip. Voor de proef is het systeem slim verpakt in een standaard container die tussen de gewone containers op het schip geplaatst wordt. Zodra het open water is bereikt 'vouwen' de vleugels zich uit en worden door de operator Fimme Veldhuis op de wind gedraaid.

"Ik kijk altijd op verschillende weer-apps op mijn telefoon, om te kijken wat is nou de wind en kunnen we nou beter over Enkhuizen gaan of over Lelystad" - Fimme Veldhuis, operator

Hij vaart alleen mee tijdens de testperiode. Als het systeem bevalt en permanent op het schip gemonteerd wordt, kan de schipper het zelf bedienen.

Hij ziet ook mogelijkheden om het systeem te combineren met volledig elektrisch aangedreven schepen. "Onze vaarafstanden zijn niet heel lang", waardoor elektrisch varen goed kan. "Doordat je windenergie toevoegt heb je minder elektrische energie nodig", vertelt Veldhuis.

Schipper Bart Driessen vindt het een mooi systeem en merkt er tijdens het varen niet veel van. "Je wordt een beetje weggezet en dan moet je tegensturen". De nieuwe ontwikkelingen volgt hij van dichtbij maar hij houdt heimwee: "Het liefst heb ik een motor die herrie maakt."