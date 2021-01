Vaccinatie 450 bewoners van zorglocatie Noorderhaven bij Julianadorp begonnen

JULIANADORP - Om 9.00 uur is op de locatie Noorderhaven de eerste cliënt van zorginstelling 's Heeren Loo gevaccineerd. Het terrein is met 450 bewoners met een verstandelijke beperking een dorp op zich. In twee dagen tijd moet de klus geklaard zijn.

"We hebben te maken met uiterst kwetsbare cliënten die bij besmetting groot risico lopen", legt regiodirecteur Peter Droog van 's Heeren Loo uit. "Als we deze groep veilig weten te stellen, dan heeft dat ook weer effect op de acute zorg. Ik hoor het van bewoners en personeel: we zijn blij dat deze eerste stap is gezet."

De hele coronacrisis heeft een flinke impact op de bewoners die niet altijd even goed snappen wat er allemaal gebeurt. Groepsactiviteiten zitten er niet in, ook de dagbesteding moet anders worden ingevuld. "We zijn nu heel voorzichtig. De bewoners doen nu alles vanuit hun woning. Dat is de bubbel waar ze in zitten, daar doe je alles met elkaar. Wij hebben het vermogen om daar begrip voor te hebben. Maar voor veel cliënten is dat een hele opgave."

Hard werken

De vaccinatie die vanmorgen om 9.00 uur begon, moet dan ook de nodige lucht gaan brengen. "Het is juist zo lekker om even de deur uit te gaan, naar de dagbesteding of naar je werk te gaan en zo weer andere energie op te doen. Ja, dit is voor onze bewoners echt wel hard werken op dit moment. Het brengt naast de beperking waar ze mee te maken hebben ook nog op sociaal-emotioneel vlak veel te weeg."

Voor het personeel is het momenteel dan ook flink doorpakken. "Ik ben heel trots op hoe we het allemaal doen. Er wordt ontzettend creatief gewerkt. Ze halen alles uit de kast om het leven voor de bewoners zo prettig mogelijk te maken." Droog hoopt wel dat zij nu ook snel aan de beurt zijn voor een vaccinatie.

Voorzichtig

"Ik sta tegenover de priklocatie", vertelt Droog. "We hebben nu twee dagen ingepland, maar hebben nog een uitloop naar vrijdag. Maar we hebben wel wat ervaring. De griepprik doen we ook. Over drie weken komt de tweede ronde van deze vaccinatie. In de tussentijd blijven we erg voorzichtig, zeker met het oog op de Britse variant van het coronavirus." Gelukkig mogen familieleden, met alle strenge regels in het achterhoofd, nog wel op bezoek komen.