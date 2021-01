De Peiling: Als de maatregelen strenger worden zullen er meer demonstraties komen

Vanochtend wordt er over het voorstel van de avondklok gesproken die mogelijk vrijdag ingaat. Ook wordt er gekeken naar een beperking van het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden van twee naar één.

Denk jij dat er meer opstand komt onder de bevolking? Komen er meer demonstraties? En zullen die verharden? Heb jij wel eens overwogen om te demonstreren tegen de maatregelen? Of ben je een tegenstander van demonstreren tijdens de coronapandemie?

Avondklok

De avondklok die het kabinet overweegt gaat mogelijk vrijdag in en loopt dan van 20.30 uur tot 4.30 uur. Vanochtend wordt nog over dit voorstel gesproken. Er wordt ook gekeken naar een beperking van het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden van twee naar één. Het maximaal aantal bezoekers tijdens een uitvaart gaat van 100 naar 50 personen. Naar verwachting is er aan het begin van de middag een extra persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Protesten

Met de vermoedelijke invoering van de avondklok en de huidige lockdown zal het aantal protesten tegen de coronamaatregelen vermoedelijk groeien. Volgens crisisexpert Marco Zannoni bestaat het risico dat de protesten verharden en dat protesten daarnaast snel beëindigd worden.

Afgelopen zondag liep een demonstratie op het Museumplein, die van de gemeente daar niet mocht plaatsvinden, nog uit op rellen. De politie zette na meerdere waarschuwingen waterkanonnen, politiepaarden en de Mobiele Eenheid in. Agenten hielden uiteindelijk 143 demonstranten aan.

Zannoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), heeft de beelden ook bekeken. Hij noemt het zorgelijk dat een deel van de demonstranten op een confrontatie met de politie uit leek te zijn. "Op het moment dat er wordt gezegd 'laten we koffie gaan drinken', terwijl de demonstratie niet doorgaat, dan zie je het uitdagende ontstaan. Dan heb je meteen het gevoel, hoe lang gaat het goed? Heb je niet mede als doel om het te laten escaleren of heb je oprecht zorgen?"

Grondrecht

Demonstraties moeten vooraf aangemeld worden bij de gemeente. Omdat het demonstreren wordt gezien als een grondrecht, is het volgens Zannoni heel moeilijk om het niet toe te staan. Wel gelden er vanwege de coronamaatregelen beperkingen. Zo mag er vaak geen muziek klinken, is er een maximumaantal demonstranten en wordt er soms een andere locatie aangewezen.

Daarbij hebben politie en gemeente vooraf ook mogelijkheden. Er kan besloten worden om niet meer met organisatoren mee te werken als duidelijk is dat ze zich schuldig maken aan opruiing en bewezen relschoppers kunnen een gebiedsverbod krijgen of zich mogelijk zelfs verplicht moeten melden op het politiebureau tijdens een nieuwe demonstratie.