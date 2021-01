Kansenregen niet aan FC Volendam besteed: "Er ligt een keeper van 2 meter 5 in de weg"

VOLENDAM - Schouderklopjes en complimenten, maar geen doelpunten. FC Volendam is in de achtste finales van het bekertoernooi uitgeschakeld. Middenvelder Alex Plat had voor rust kunnen scoren, maar deed dat niet.

En Plat was niet de enige die verzuimde te scoren. Ook Boy Deul, Nick Doodeman en Samuele Mulattieri waren dichtbij een treffer. "Vooral de eerste helft krijgen we drie, vier honderd procent kansen die we moeten maken", aldus Plat. "Ikzelf ook. Ik sta vrij voor het doel, alleen ligt er een keeper van 2 meter 5 in de weg." Tekst gaat verder onder de video

Alex Plat was één van de spelers die had moeten scoren - NH Sport/Edward Dekker

"Je koopt er niks voor, maar we hebben in ieder geval een goeie pot gespeeld. Dat nemen we mee naar zondag."

Quote "Je koopt er niks voor, maar we hebben een goeie pot gespeeld" FC Volendam-speler Alex Plat

Ook trainer Wim Jonk was teleurgesteld dat FC Volendam uit het bekertoernooi ligt. "We waren de eerste helft oppermachtig. We hebben legio kansen gecreëerd en niet gemaakt. Dat is een simpele conclusie, maar ook een kwaliteit." Tekst gaat verder onder de video

Trainer Wim Jonk is teleurgesteld over de uitslag - NH Sport/Edward Dekker

Quote "We waren de eerste helft oppermachtig" FC Volendam-trainer Wim Jonk

FC Volendam speelt zondag in de competitie om 12.15 uur de topper tegen De Graafschap. Woensdag staat in het KNVB-bekertoernooi nog de Noord-Hollandse clash AZ - Ajax op het programma. Dat duel begint om 21.00 uur en is live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport die om 19.00 uur uur begint.

Lees ook Sport Dominant FC Volendam krijgt tegen PSV deksel op de neus en ligt uit de beker