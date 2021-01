Noordkop & Texel NL V Mega-silo's en stoelen op maat voor thuiswerkers in: 'Pak an doen' (aflevering 18)

Voor staalbedrijf Oostwouder in 't Zand was 2020 een topjaar. Er werd een recordaantal van 80 opslagtanks gebouwd. De kleinere silo's worden in de fabriek gemaakt en dan in zijn geheel met een schip vervoerd. Dat levert altijd spectaculaire beelden op bij het passeren van bruggen en sluizen. Het is ook de reden dat het bedrijf gevestigd is aan het Noordhollands kanaal.

De grote tanks worden ter plekke, in heel Europa, gebouwd. De grootste heeft een inhoud van maar liefst tien miljoen liter.

Bij overslagbedrijf TMA in de Amsterdamse haven worden containers vanuit het achterland aangevoerd met binnenvaartschepen, waarna ze met een zeeschip verder vervoert worden. Brandstof is een grote kostenpost en dus kijkt men altijd met interesse naar mogelijkheden om energie te besparen. Daarom experimenteert men nu met hypermoderne zeilen op een binnenvaartschip. De techniek is bekend op zeeschepen maar wellicht ook bruikbaar voor scheepvaartroutes over het IJsselmeer.

In Grootebroek bestiert Mimi Lodewijks het familiebedrijf dat gespecialiseerd is in bureaustoelen op maat. Het fenomeen 'thuiswerken' legt het bedrijf geen windeieren. Toen ons land in 'lockdown' ging en zoveel mogelijk mensen thuis moesten werken, stond de telefoon roodgloeiend. Want werken aan de keukentafel is niet voor iedereen een succes. Lange benen, korte armen, groot lijf, het maakt voor Mimi en haar mannen niets uit. Voor iedere afwijking is een oplossing die in eigen werkplaats gemaakt wordt