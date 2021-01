Dominant FC Volendam krijgt tegen PSV deksel op de neus en ligt uit de beker

FC Volendam-trainer Wim Jonk kon tegen PSV weer over Samuele Mulattieri beschikken. De Italiaanse spits miste afgelopen weekend het duel met FC Dordrecht (0-0) vanwege hamstringklachten. Tegen de Eindhovenaren bewees hij zijn toegevoegde waarde, want de huurling van Internazionale liet zich nadrukkelijk zien en hield de PSV-defensie behoorlijk bezig.

Bij de strot grijpen

De intenties van FC Volendam zijn sinds het aantreden van Jonk om binnen drie jaar naar de eredivisie te gaan. Tegen PSV liet de ploeg zien dat het daartoe in staat moet kunnen zijn. Het was bijna een wonder te noemen dat Het Nieuwe Oranje voor rust nog niet op voorsprong was gekomen.

Na een sterke openingsfase behield Volendam het initiatief en was het de ploeg die het spel maakte en kansen creeërde. PSV werd flink onder druk gezet en moest aardig wat kansen incasseren. Via Boy Deul, Samuele Mulattieri en Nick Doodeman kreeg Volendam de mogelijkheden om de score te openen, maar hun inzetten gingen over, naast of werden gekeerd door doelman Lars Unnerstal, die Yvon Mvogo in de beker aflost bij PSV.

Kansen afmaken

Alex Plat had Volendam een minuut voor rust op voorsprong moeten zetten, maar PSV mocht Unnerstall op zijn knieeën bedanken. De Duitse doelman keerde twee pogingen en vormde ook dit keer weer een sta-in-de-weg voor Volendam. Unnerstall was veruit de beste man bij PSV.

Het zegt natuurlijk genoeg als de keeper het meest beslissend is. De bezoekers, die in de sterkste opstelling speelde, hadden slechts één serieus wapenfeit in de eerste helft, maar doelman Joey Roggeveen stond op zijn post. Daarentegen deed Volendam veertien doelpogingen, waarmee het de ploeg is met de meeste schoten in een helft tegen PSV.

Wereld van verschil

Het leek alsof PSV-trainer Roger Schmidt een donderspeech heeft gegeven in de rust. PSV kwam meteen veel dreigender uit de kleedkamer en geheel volgens de aloude voetbalwetten kwamen de Eindhovenaren op voorsprong. Noni Madueke krulde de bal vanaf de rand van de zestienmeter achter Roggeveen: 0-1.

Het gif leek naarmate de wedstrijd vorderde een beetje uit het spel van Volendam te verdwijnen. Mogelijk moest het elftal het tempo voor rust bekopen, waardoor Volendam zelden gevaar voor het doel van Unnerstall kon stichten. PSV trok daardoor de wedstrijd meer naar zich toe en zette Volendam met de rug tegen de muur.

Lat en penalty

Denzel Dumfries was dichtbij de tweede Eindhovense treffer, maar zag zijn inzet via de onderkant van de lat voor de doellijn terug in het veld komen. In de 79ste minuut deed Dumfries wist hij wel te scoren. Na een slimme actie werd de rechtsback neergehaald in het strafschopgebied, waarna hij zelf de penalty - met het nodige fortuin, want Roggeveen toucheerde de bal nog - tegen de touwen schoot (0-2).

FC Volendam besloot zich niet neer te leggen bij de achterstand en bleef vol op de aanval spelen. Dat leidde vlak voor tijd nog bijna voor een verdiende eretreffer, maar invaller Mike Eerdhuijzen tikte de bal tegen de paal. Daarmee ging Volendam met opgeheven hoofd ten onder in de beker.

Extra uitzending

Zondag speelt FC Volendam om 12.15 uur in de competitie de topper tegen De Graafschap. Woensdagavond (aftrap 21.00 uur) wacht de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax en is ook live te volgen tijdens een extra radio-uitzending van NH Sport.

Opstelling: FC Volendam: Roggeveen; B. Plat (Iatroudis/80), Tol, Van de Ven, Murkin; A. Plat, Ben Sallam (Eerdhuijzen/76), Deul; Doodeman (Johnson/64), Mulattieri (Kaars/75), El Azzouzi (El Kadiri/75)

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Teze, Max; Sangaré (Fein/78), Rosario, Ihattaren (Thomas/46), Madueke (Gutierrez/73), Mauro (Piroe/82); Malen (Zahavi/73)