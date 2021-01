Volendam-spits Mulattieri fit genoeg om te starten, Unnerstall onder de lat bij PSV

VOLENDAM - FC Volendam start in de bekerwedstrijd tegen PSV met Samuele Mulattieri in de basis. De Italiaan moest het duel met FC Dordrecht missen vanwege hamstringklachten, maar is fit genoeg om vanaf de aftrap te beginnen.

Orange Pictures

De opstelling van FC Volendam kent verder weinig verrassingen. Trainer Wim Jonk kiest wederom voor een middenveld bestaande uit Alex Plat, Samir Ben Sallam en Boy Deul. Nick Doodeman en Zakaria El Azzouzi moeten de aanvoer voor spits Samuele Mulattieri zien te verzorgen. Bij PSV staat doelman Lars Unnerstall voor de gelegenheid onder de lat. Hij is de vervanger van Yvon Mvogo. Verder treedt het elftal van trainer Roger Schmidt in de sterkste opstelling aan tegen FC Volendam. De Eindhovenaren kennen een grote blessuregevallen. Olivier Boscagli, Cody Gakpo, Mario Götze, Nick Viergever, Yorbe Vertessen, Armando Obispo, Richard Ledezma, Maximiliano Romero en Marco van Ginkel zijn niet inzetbaar. Opstelling: FC Volendam: Roggeveen; B. Plat, Tol, Van de Ven, Murkin; A. Plat, Ben Sallam, Deul; Doodeman, Mulattieri, El Azzouzi Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Teze, Max; Sangaré, Rosario, Ihattaren, Madueke, Mauro; Malen Tekst gaat verder onder tweet

Oude bekende FC Volendam trof PSV ruim drie jaar geleden ook al in het bekertoernooi. De ploeg van toenmalig trainer Misha Salden maakte het de eredivisionist bijzonder lastig. Na negentig minuten was het nog altijd 0-0 en pas in de verlenging maakte PSV het verschil. Nick Doodeman was er destijds ook al bij. Tekst gaat verder onder artikel

Extra uitzending Via een extra radio-uitzending van NH Sport blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op De Dijk. De aftrap in Volendam is om 21.00 uur. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman doen het wedstrijdverslag.