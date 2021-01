Toernooidirecteur Tata Steel Chess: "Ze vliegen elkaar naar de strot"

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel Chess is inmiddels vier dagen op rij onderweg. Toernooidirecteur Jeroen van den Berg spreekt van een succes tot nu toe. “Het was een opgave om veertien spelers naar Wijk aan Zee te krijgen”, zegt hij in de uitzending van NH Sport.

“De spelers hebben er kennelijk zin in, want er wordt iedere dag volop gevochten”, zegt Van den Berg. “Ze vliegen elkaar naar de strot, ze gaan ervoor en dat is allemaal op het bord. Het speelt zich allemaal op de 64 vlakken af.” Voor Van den Berg is het dit jaar het 38ste toernooi op rij dat hij aanwezig is in Wijk aan Zee. Vanwege de coronamaatrdegelen is er geen publiek toegestaan en zijn alleen de schakers aanwezig. “Er hangt een serene rust. Het is een soort magische schaakarena geworden waar alleen die 14 grootmeesters zitten. En de spelers vinden hem ook schitterend.”

Einde toernooi De meeste vrees tijdens het toernooi gaat uit naar een mogelijke besmetting. “Als er iemand positief test, dan is het voorbij”, geeft Van den Berg toe. “Dat is nu nog een beetje mijn doemscenario rondom het toernooi. De spelers zitten in een dubbele bubbel. Hier mag niemand naar binnen, alleen spelers en organisatie. In principe is hier dus iedereen negatief. Voor de spelers maakt het niet zoveel uit, want anders is het ook zo. Het enige wat ze missen zijn de goede restaurants hier in Wijk aan Zee.”

Als een speler positief test, dan kan hij nog een tweede test ondergaan. Als deze ook negatief blijkt te zijn, moet hij het schaaktoernooi verlaten. Het toernooi in Wijk aan Zee duurt nog tot en met zondag 31 januari.