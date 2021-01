Gooise schaapskudde keert terug op historische grond

Laren en schapen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen al vanwege de vele schilderijen van Anton Mauve die halverwege de negentiende eeuw taferelen met schapen op de Larense heide schilderde.

De schaapskudde 'woonde' tot 1968 aan de Hilversumseweg. De aloude schaapskooi uit die tijd staat er nog steeds. Toch hebben de meer dan honderd schapen een veel moderner verblijf gekregen in de voormalige manege op het terrein. Daar kunnen vierhonderd ooien met lammeren ondergebracht worden.

Het Goois Natuurreservaat zocht al een tijdje naar een nieuw onderkomen waar meer schapen ondergebracht kunnen worden. Nadat de schaapskudde in 2008 werd aangekocht, is echt goede huisvesting nooit gevonden. "Camping Heidebloem in Laren, nu groepsverblijf ‘t Laer, was opgeheven en de loods van de camping werd al jaren gebruikt als opslagplaats. Deze grote schuur is toen omgebouwd als stal en heeft tot maandag dienstgedaan als onderkomen voor 150 schapen en als kraamkamer voor de vele lammetjes die hier ieder jaar geboren zijn", aldus het GNR.

Groter en moderner onderkomen

Met het nieuwe onderkomen heeft het GNR vooral een grotere plek gevonden, die bovendien centraler ligt en waar de schaapskudde veel efficiënter kan worden verzorgd. "De stal biedt onderkomen aan een voltallige kudde van 400 ooien met lammeren, en voldoet aan de eisen van deze tijd uit oogpunt van dierenwelzijn, milieu, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en veiligheid."

Het nieuwe onderkomen van de schapen werd gisteren geopend door burgemeester Nanning Mol van Laren, die de schapen met hulp van schaapsherder Rozenn Le Buhan hoogstpersoonlijk naar hun nieuwe verblijf leidde.