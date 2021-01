Landjepik van gemeente komt 'illegale' grondbezitter duur te staan

Het betreft veelal stukjes grond die aan de tuin zijn bijgevoegd, zoals stroken groen tussen een achtertuin en een sloot.

"We gaan in overleg met gebruikers. Vanuit de ervaringen van andere gemeenten kunnen we stellen dat zo'n vijftig procent de grond teruggeeft. De overige gebruikers kiest ervoor om de grond te huren of te kopen van de gemeente", vertelt het college.

Tarieven

Bij de verkoop van kleine stukjes gemeentegrond tot en met 100m² voor

tuinuitbreiding wordt een vaste prijs gehanteerd van 233 euro per m2.

Indien het een strook grond betreft waarvan het afstoten van de gemeente een gemeentelijk belang dient kan in hoge uitzondering een gereduceerd tarief in rekening worden gebracht. De grondprijs wordt dan met maximaal 40% verlaagd tot minimaal 139 euro per m2.

Integriteit

Dit tarief van minimaal € 139 per m2 wordt eveneens gehanteerd bij de verkoop van achterpaden van maximaal één meter breed. Als er sprake is van een rij- of blokwoningen geldt hierbij als voorwaarde dat alle eigenaren van de rij of het blok tot aankoop overgaan.

De gemeente wil in de aankomende jaren systematisch gaan optreden tegen oneigenlijk grondgebruik. "We willen de integriteit van de gemeente bewaren. Gebruik je een stuk grond dat eigenlijk niet van jou is, dan moet je daar voortaan gewoon voor betalen."

'Hap, weg tuin'

Naast het bewaren van de integriteit wil de gemeente ook gemakkelijker bij leidingen en de riolering kunnen. "Ik ken een geval waar de riolering moest worden vervangen en de graver een keurig aangelegde tuin aantrof. De leidingen liepen onder de tuin, dus hap; daar ging dat tuintje. Zulke situaties willen we in de toekomst voorkomen."