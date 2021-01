Sociale recherche spoort voor ruim half miljoen aan bijstandsfraude op in 't Gooi

De meeste fraude werd gepleegd door mensen met een bijstandsuitkering die toch samen bleken te wonen en daardoor bijvoorbeeld samen vaste lasten betaalden terwijl een van de twee een uitkering kreeg. Ook waren er enkele gevallen waarbij iemand met een bijstandsuitkering zwart geld verdiende.

Een groot deel van de fraude werd opgespoord in Hilversum, bijna 255.000 euro. Met ruim 200.000 euro komt ook uit Eemnes een groot bedrag aan bijstandsfraude.

Uitkeringen beëindigd

Het totaalbedrag aan opgespoorde fraude ligt ruim een vijfde lager dan in 2018, maar daar moet wel bij opgemerkt worden dat er destijds bijna twee keer zoveel onderzoeken naar bijstandsfraude werden afgerond. De sociale recherche deed twaalf onderzoeken in 2019, waarvan er negen gevallen ook daadwerkelijk fraude opleverden. De fraude kon worden opgespoord aan de hand van tips: een groot deel waren mondelinge anonieme tips of een tip via de politie.

De onderzoeken hebben ertoe geleid dat vijf onterecht verstrekte uitkeringen zijn beëindigd. "Dat uitkeringsfraude niet loont, blijkt ook uit het feit dat tijdens strafrechtelijke onderzoeken beslag werd gelegd op geld, waarmee de vorderingen van de gemeente (deels) kon worden ingelost", zegt Emiel Schippers van de sociale recherche.

De onderzoeken naar de bijstandsfraude zorgden er al met al voor dat de Gooise gemeenten 84.649 euro konden beparen doordat uitkeringen niet meer hoefden te worden uitgekeerd. Vooral de gemeente Huizen kon met ruim 60.000 euro flink besparen.

Proces-verhaal

Tegen de betrapte frauders heeft de sociale recherche proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt verder wat daarmee gebeurt. Zo wordt onder meer bekeken of de fraudeurs hun onterecht verkregen uitkering moeten terugbetalen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is op dit moment niet niet bekend.