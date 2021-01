Vijf Haarlemse restaurants op vingers getikt voor deelname aan Tasty Walk

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag organiseerde Tasty Walk een wandeling lang vijf restaurants in Haarlem en een in Bloemendaal. In totaal wandelden 60 deelnemers in groepjes van twee langs de restaurants, waar ze een hapje en een drankje to go kregen. De Haarlemse deelnemers Franzen, Parck, De Plekk, Brouwerskolkje, en Pand 13 hebben voor hun deelname een waarschuwing van de gemeente gekregen.

Volgens de gemeente had de organisatie dit evenement moeten melden en dat hebben ze niet gedaan. Dan had de burgemeester het kunnen verbieden. "De oproep is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zo’n evenement doet precies het tegenovergestelde", aldus Daphne Sijmonsbergen, woordvoerder van burgemeester Wienen. Omdat Vooges in Bloemendaal ligt, blijft dat restaurant buiten schot.